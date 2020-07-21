Томские ученые будут управлять роем космических спутников

Томский Обзор / Фото: 21 июля 2020 // Фото: news.tpu.ru

Томский политех примет участие в эксперименте «Рой малых космических аппаратов (МКА)». В вузе будут печатать корпуса спутников формата CubeSat, а управление ими будет сосредоточено в студенческом центре управления полетами (ЦУП), сообщает пресс-служба вуза.

«Космический эксперимент „Рой спутников“ — это междисциплинарный проект, в котором участвуют крупные российские организации и вузы. Планируется, что на орбите будет около пяти аппаратов — рой или группировка. Основная цель проекта — проверить возможность автоматизированного взаимодействия космических объектов. Спутники должны будут по команде выполнять построение, двигаться по орбите, сохраняя строй, взаимодействуя с Землей и друг с другом, меняя и координируя на основании полученных данных свое положение», — рассказал оператор ЦУПа, ассистент отделения электронной инженерии ТПУ Андрей Коломейцев.

В ЦУПе инженеры вуза будут следить за тем, чтобы спутники выполняли свои функции, отслеживать их траекторию, принимать телеметрическую информацию, следить за состоянием двигателей и, при необходимости, передавать аппаратам команды на перестроение. Для управления роем «кубсатов» необходима антенна, которая сможет обеспечить прием в любое время суток и в любую погоду по всему видимому горизонту, автоматизированная система, позволяющая сопровождать спутники во время их пролета над Томском, оборудование, способное принять и обработать информацию одновременно со всех космических аппаратов, а также опытная команда.

В рамках эксперимента в ТПУ будет установлено специальное программное обеспечение для управления роем «кубсатов», которое создадут самарские разработчики. Инженеры вуза его протестируют, проверят работоспособность, возможности для приема и передачи информации. Интерфейс будет доступен не только томским участникам эксперимента, но и специалистам других университетов — членов консорциума. Параллельно ведется работа с Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) для выделения частот каждому спутнику.

«В будущем движение в космосе станет намного более активным, и мультиагентное взаимодействие космических аппаратов приобретает важное значение. Тестировать технологии управления нужно уже сейчас, ведь недалек тот час, когда группировки космических аппаратов должны будут выдерживать единое построение. Так что это очень важный эксперимент», — объясняет Андрей Коломейцев.

Он добавил, что в случае неисправности «кубсата» в ЦУПе зафиксируют проблему, и инженеры на Земле будут корректировать работу космических аппаратов.

«Кубсаты» — формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса, имеющих объём не более нескольких литров и массу в единицы килограммов. Спецификации CubeSat были разработаны в 1999 году Калифорнийским политехническим и Стэнфордским университетами, чтобы упростить создание сверхмалых спутников. Большую часть спутников CubeSat разработали университеты. Большинство CubeSat имеют один или два научных прибора, некоторые имеют небольшие выдвижные антенны и поверхностные или распахивающиеся солнечные батареи.

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