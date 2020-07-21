В Томской области создадут региональный проектный институт

21 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 21 июля, на заседании областного штаба по строительству объектов национальных проектов губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился создать региональный проектный институт, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Вопреки общероссийской тенденции, Томская область в сфере строительства жилья показывает хорошие результаты. Но, конечно, в стройкомплексе есть и масса проблем. Одна из главных — наше существенное отставание в стратегическом территориальном планировании. Вопросы генпланов, проектов планировки территорий хронически отстают от жизни», — сказал Сергей Жвачкин.

Для решения этой проблемы губернатор поручил своему заместителю по строительству и инфраструктуре, главному архитектору Томской области Евгению Паршуто создать региональный проектный институт, аналог существующего в советское время «Томскгражданпроекта». Предполагается, что он заработает 1 января 2021 года.

Кроме того, Сергей Жвачкин распорядился организовать передачу полномочий в области градостроительного регулирования на уровень региона.

Штаб по строительству объектов национальных проектов губернатор создал 15 мая, текущее руководство им осуществляет заместитель главы региона по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, который почти ежедневно докладывает губернатору, как идут работы по строительству объектов социальной сферы и жилья. Также сегодня, в рамках заседания облштаба, губернатор проверил ход строительства «голландского» квартала.

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