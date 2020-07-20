Около 40 иностранцев устроили акцию протеста в томском центре временного содержания из-за невозможности вернуться на родину

Томский Обзор / Фото: 20 июля 2020 // Фото: https://www.instagram.com

Иностранные граждане, которых содержат в Центре временного содержания (ЦВС) Томска, вышли во внутренний двор учреждения и отказываются возвращаться в свои комнаты, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на соцсети одного из участников акции Эдгара Григоряна.

«Мы вышли во двор и не покинем его, пока не решат наш вопрос (возвращения на родину — ИФ). Нас тут около 40 человек. В среднем людей тут держат по полгода, но есть те, кто и тут больше года находится. Если две страны не могут решить свои проблемы, то пусть нас хотя бы отпустят под подписку, мы готовы еженедельно отмечаться, пока не решится вопрос», — сказал Григорян.

По его словам, у находящихся в ЦВС происходят нервные срывы из-за того, что люди долгое время не видят свои семьи.

«Просим приехать сюда людей, которые смогут компетентно решить наш вопрос, так как прокуратура, защитники прав человека и сотрудники этого заведения ничего не решают. Поэтому обращаемся, Сергей Анатольевич (губернатор Томской области Сергей Жвачкин — ИФ), будьте так добры, обратите внимание на нашу проблему», — отметил Григорян.

Он добавил, что акция носит мирный характер, «поэтому просим людей, если приедут нас поддержать, не провоцировать на конфликт и самим не поддаваться на провокации».

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