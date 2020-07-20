Вспышка COVID-19 выявлена на еще одном месторождении Газпрома в Томской области

Томский Обзор / Фото: 20 июля 2020 // Фото: pixabay.com

Вспышка коронавирусной инфекции выявлена на территории Казанского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) в Парабельском районе Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Коронавирус подтвержден у 60 вахтовиков. Еще у нескольких человек тесты пока в работе», — сообщил источник.

Он отметил, что тесты были взяты у более чем 400 работающих на месторождении.

Представитель регионального оперативного штаба подтвердил данную информацию.

Лицензией на разработку Казанского НГКМ с 2000 года владеет АО «Томскгазпром» — дочернее добывающее общество ОАО «Востокгазпром», которое, в свою очередь, является «дочкой» ПАО «Газпром».

Ранее сообщалось о вспышке коронавируса на другом месторождении «Газпрома» в Томкой области — Мыльджинском НГКМ. COVID-19 был подтвержден у 47 сотрудников предприятия и 7 работников подрядных организаций.

По данным регионального оперштаба на 20 июля, в Томской области зарегистрировано 3,493 тыс. случаев заражения коронавирусом (58 из них — за последние сутки), 1.968 тыс. человек выздоровели, 26 — умерли.

АО «Томскгазпром» ведет добычу на девяти месторождениях углеводородов в Томской области: Казанском, Мыльджинском, Останинском, Северо-Васюганском, Северо-Останинском, Болтном, Мирном, Пинджинском, Рыбальном.

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