Водитель грузовика пытался скрыться от полицейских в томском поселке, а затем убежал в лес

Томский Обзор / Фото: 20 июля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали водителя грузовика, который управлял автомобилем без прав и пытался скрыться, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 18 июля около 00.45 в поселке Калтай. Здесь водитель автомобиля ЗИЛ не выполнил требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства и продолжил движение. Наряд ДПС начал преследование. Нарушитель по прежнему отказывался выполнять требования полицейских об остановке и продолжал скрываться.

Выехав на трассу Р-255 водитель направился в сторону Томска. При этом он неоднократно выезжал на встречную полосу, создавая угрозу для других участников дорожного движения. Тогда полицейские сделали предупредительный выстрел.

Через 10 минут погони, на 97 километре трассы в районе поселка Калтай грузовик был остановлен, а водитель скрылся в лесном массиве. Его нашли и задержали в кратчайшие сроки.

В отношении 25-летнего водителя возбуждено уголовные дела по следующим статьям: по части 1 статьи 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по части 1 статьи 19.3 (неповиновение законному распоряжению и требованию сотрудника полиции) кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Автомобиль поставлен на специализированную стоянку. Водитель для дальнейшего разбирательства доставлен в ОМВД России по Томскому району.

Видео: 70.мвд.рф

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