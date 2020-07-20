Томская компания «Защита» начала экспорт медицинских масок в Казахстан

20 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томское ООО «Защита» начало поставки медицинских масок в Казахстан, ведет переговоры с другими странами ближнего зарубежья, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя директора компании Павла Новикова.

«На сегодняшний день мы отправили порядка 700 тыс. медицинских масок в Казахстан. (. . .) Сейчас мы ведем переговоры с представителями ряда других государств ближнего зарубежья», — сказал Новиков.

Он отметил, что компания также сотрудничает с контрагентами крупных нефтегазодобывающих компаний («Газпром», «Роснефть»), которые снабжают защитными масками вахтовиков на месторождениях в Томской и Тюменской областях.

«Прежде всего мы ориентированы на внутренний рынок Томской области, чтобы устранить дефицит масок и создать конкуренцию китайским. При свободных мощностях будем наращивать экспорт и брать новые заказы», — добавил Новиков.

Компания «Защита» запустила производство медицинских масок в конце мая. Общий объем инвестиций в предприятие составил 60 млн рублей. Проектная мощность оборудования позволяет выпускать до 7 млн медицинских масок в месяц.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Защита» зарегистрировано в Томске в 2017 году. Основным видом деятельности является производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды. Бенефициаром ООО является Владимир Моченов.

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