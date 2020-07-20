Томича приговорили к 22 годам колонии за двойное убийство

Томский Обзор / Фото: 20 июля 2020 // Фото: pixabay.com

Жителя Томска приговорили к длительному сроку лишения свободы за убийство двоих человек и ранение еще двоих, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в ночь на 19 августа 2018 года возле одного из многоквартирных домов Ленинского района Томска. Здесь в ходе ссоры между подсудимым и группой лиц подсудимый ранил ножом троих мужчин и женщину. В результате мужчина и женщина скончались от полученных повреждений, двоим мужчинам причинен тяжкий вред здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Томский областной суд признал подсудимого виновным и приговорил к 22 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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