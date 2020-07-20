Томичам расскажут, как организовать питание первоклассников

20 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 21 июля, в Instagram-аккаунте Центра медицинской профилактики доктор медицинских наук, врач-диетолог Мария Матвеева проведет прямой эфир на тему «Питание школьников младших классов», сообщают организаторы.

Специалист расскажет о том, как организовать режим питания школьника начальных классов, какие продукты стоит добавить в рацион, а какие ограничить, как питание может отразиться на успеваемости ребенка.

Начало в 14.30. В конце эфира зрители смогут задать вопросы специалисту.

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