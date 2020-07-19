Трое пострадали при падении в автомобиля в зону ремонтных работ на пр.Ленина в Томске

Томский Обзор / Фото: 19 июля 2020 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

Минувшим утром, 19 июля, в Томске произошло ДТП с участие ВАЗ-21053, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 5.00 в районе дома по пр.Ленина, 38 (здание СибГМУ). Здесь 35-летний водитель при движении по пр.Ленина со стороны пр.Фрунзе съехал с дороги в место проведения ремонтных работ по замене теплосетей.

В результате произошедшего водитель и 2 пассажира автомобиля с травмами доставлены в медучреждение. Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: ул.Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552 или в дежурную группу ГИБДД 664422.

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