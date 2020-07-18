В Томской области скончался еще один заболевший коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 18 июля 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области скончался пациент, заболевший COVID-19. Также зарегистрирован 61 новый случай заболевания, 46 человек выздоровели, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Скончавшийся от коронавируса пациент имел тяжелое течение болезни, сопровождаемое двусторонней полисегментарной пневмонией, хронической болезнью почек, сахарным диабетом и инфекционно-токсическим шоком», — говорится в сообщении.

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у десяти пневмония, у 13-ти — ОРВИ, у 38-ми человек инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторах под Томском находится 61 человек.

За весь период в Томской области установлены 3375 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 1882, умерших 26.

В сообщении также отмечается, что на сегодняшний день коэффициент распространения инфекции в регионе снизился до 0,99. Этот показатель соответствует нормативу для третьего этапа выхода из режима самоизоляции.

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