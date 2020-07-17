Коэффициент распространения инфекции в Томской области снизился до 1.03

Томский Обзор / Фото: 17 июля 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области снизился коэффициент распространения инфекции, следует из данных пресс-службы обладминистрации.

Коэффициент составляет 1.03, что на 0,1 меньше, чем накануне. Несмотря на снижение, этот показатель превышает нормативы для 1 этапа выхода режима из режима самоизоляции, тогда как другие показатели соответствуют нормативам для третьего этапа.

Так за прошедшие сутки в регионе выздоровели 29 человек, заболевших COVID-19. Из 52 вновь заболевших за последние сутки у одного человека пневмония, у 28-ми – признаки ОРВИ, у 23-х инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторах под Томском находится 61 человек.

За весь период в Томской области установлены 3314 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 1836, умерших 25.

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