Вице-мэр Томска Суриков арестован по обвинению во взяточничестве
Кировский районный суд Томска арестовал заместителя мэра Томска Евгения Сурикова, обвиняемого в получении взятки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областного суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого на 2 месяца — до 16 сентября», — сказал сотрудник пресс-службы.
Как сообщалось, 16 июля задержали Сурикова по подозрению в получении взятки.
По данным следствия, вице-мэр получил взятку от жительницы Томска за покровительство.
СКР по материалам ФСБ возбудил уголовное дело по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).
Евгений Суриков родился в 1975 году, окончил Томский госуниверситет (ТГУ) по двум специальностям. В разные годы работал сотрудником уголовного розыска в Томске, возглавлял межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью, в 2014 году был назначен на пост руководителя управления МВД по Томску.
В 2016 году его назначили заместителем мэра Томска по безопасности, а в ноябре 2018 года — заместителем мэра Томска по безопасности и управлению делами.