Вице-мэр Томска Суриков арестован по обвинению во взяточничестве

17 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Алёна Кардаш

Кировский районный суд Томска арестовал заместителя мэра Томска Евгения Сурикова, обвиняемого в получении взятки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого на 2 месяца — до 16 сентября», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, 16 июля задержали Сурикова по подозрению в получении взятки.

По данным следствия, вице-мэр получил взятку от жительницы Томска за покровительство.

СКР по материалам ФСБ возбудил уголовное дело по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

Евгений Суриков родился в 1975 году, окончил Томский госуниверситет (ТГУ) по двум специальностям. В разные годы работал сотрудником уголовного розыска в Томске, возглавлял межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью, в 2014 году был назначен на пост руководителя управления МВД по Томску.

В 2016 году его назначили заместителем мэра Томска по безопасности, а в ноябре 2018 года — заместителем мэра Томска по безопасности и управлению делами.

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