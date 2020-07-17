Томичам предлагают выбрать, что должно появиться на стадионе «Политехник»

Томский Обзор / Фото: 17 июля 2020 // Фото: news.tpu.ru

Томский политех готовится к реконструкции стадиона «Политехник». В связи с этим томичей просят поделиться мнением о том, каким должен быть обновленный спорткомплекс, сообщает пресс-служба вуза.

Разработкой концепции градостроительного развития спорткомплекса займется ТГАСУ. Предполагается, что стадион останется открытым городским пространством. Сейчас специалисты заняты корректировкой технического задания с учетом требований ТПУ.

Волонтеры политеха проводят опрос среди посетителей стадиона, чтобы узнать, чего, по их мнению, не хватает на территории комплекса. Участники опроса указали, в частности, на отсутствие парковочных мест, крытых спортивных площадок, мест общего пользования, территорий для отдыха и пикников.

«Мы учтем пожелания горожан и будем вести работы в тесном взаимодействии с администрацией города и района, поскольку стадион расположен в заповедной зоне и соседствует с транспортными узлами. Надеемся, что совместными усилиями нам удастся благоустроить любимое место отдыха томичей, и приглашаем всех желающих принять участие в онлайн-опросе о реконструкции спорткомплекса», — отметил врио ректора Андрей Яковлев.

Проект реконструкции стадиона будет готов в ноябре 2020 года, предварительные эскизы разработчики должны представить в августе. Основные работы намечены на будущий год и включены в перечень мероприятий к 125-летию Томского политеха.

Оставить свои предложения по поводу реконструкции стадиона «Политехник» можно здесь.

Стадион «Политехник» (бывший «Буревестник») расположен в районе Южной площади. Здесь же находится лыжная база «Политехник». Стадион и лыжная база принадлежат ТПУ. Раньше стадион официально назывался «Буревестник». На стадионе есть футбольное поле, поле для мини-футбола с искусственным газоном, волейбольные площадки, лыже-роллерная трасса, беговая дорожка, городошная площадка. Летом действует прокат скейтбордов, велосипедов, роликовых коньков, зимой устраивается освещённая лыжная трасса. В 2014 году произошла реконструкция стадиона «Политехник». На стадионе открылся новый 400-метровый легкоатлетический комплекс.

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