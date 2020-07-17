Следствие просит арестовать вице-мэра Томска Сурикова, обвиняемого во взяточничестве

Томский Обзор / Фото: 17 июля 2020 // Фото: pixabay.com

Следствие ходатайствует в суде об аресте заместителя мэра Томска Евгения Сурикова, которого обвиняют в получении взятки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«В суд направлено ходатайство об аресте обвиняемого на срок два месяца», — сказал сотрудник пресс-службы.

Ходатайство начали рассматривать в Кировском районном суде Томска.

Как сообщалось, 16 июля Сурикова задержали по подозрению в получении взятки. По данным следствия, вице-мэр получил взятку от жительницы Томска за покровительство. СКР по материалам ФСБ возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

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