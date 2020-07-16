Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Томской области

16 июля 2020 / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 16 июля, в Томской области зафиксировано 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные анализы подтвердили выздоровление 35-ти человек.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, основная часть заболевших — работники Мыльджинского газоконденсатного месторождения в Каргасокском районе. Здесь в начале июля выявлен очаг коронавирусной инфекции.

Первый случай заболевания COVID-19 в районе зарегистрирован 4 июля 2020 года. Заболевшие есть среди сотрудников нескольких учреждений Каргасокского района. Местная поликлиника была закрыта на карантин.

Напомним, информацию о заражении вахтовиков коронавирусом на Мыльджинском месторождении вчера, 15 июля, подтвердил вице-губернатор Томской области Иван Деев. Он отметил, что пробы были отобраны у всех сотрудников на месторождении.

Из 89 заболевших COVID-19 за сутки в Томской области у 19-ти пневмония, у 22-х признаки ОРВИ, у 48-ми инфекция протекает бессимптомно. 63 человека находятся в обсерваторах под Томском.

За весь период в Томской области зафиксированы 3262 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровевших 1807, умерших 25.

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