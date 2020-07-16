Руководители «Газпром нефти» помогли детской больнице Томска

16 июля 2020 / Пресс-служба ПАО «Газпром нефть» / Фото: Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

На личные пожертвования руководителей «Газпром нефти» были приобретены средства медицинской защиты для детской городской больницы №1 в Томске, сообщили в компании. Врачам передано свыше 85 тысяч масок, респираторов, защитных костюмов и экранов, очков и антисептиков, которые необходимы медработникам, продолжающим заботиться о здоровье детей в период пандемии.

«Во время борьбы с COVID-19 мы не забываем о тех, кто всегда нуждался в поддержке и сейчас особо уязвим. Руководители ''Газпром нефти'' выделили личные средства для закупки необходимой защиты клиникам, где медики помогают детям с онкологическими заболеваниями. Мы хотим внести свой персональный вклад в обеспечение безопасной работы врачей в условиях пандемии», — отметил член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Всего на собранные средства закуплено более 644 тыс. экземпляров средств медзащиты для детских больниц в Санкт-Петербурге, Омске, Тюмени, Томске и Нижневартовске.

Акция стала продолжением корпоративной программы «Антивирус» по борьбе с распространением COVID-19, которую компания ведет с марта 2020 года. Компания передала аппараты искусственной вентиляции легких, томографы и более 1,5 млн средств индивидуальной защиты врачам Томской области и еще шести регионов своей деятельности. В рамках корпоративной акции «Газпром нефть - медикам» поддержку оказывали больницам, работающим с инфицированными COVID-19.

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