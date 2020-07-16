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Томичей просят стать донорами крови

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Томскому центру крови срочно требуются доноры на фоне их нехватки из-за эпидемиологической обстановки и сезонного снижения донорского потока в летний сезон.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, наиболее востребованы доноры с первой группой крови, а также с четвертой резус-отрицательной.

«Мы призываем томичей, не находящихся на карантине и не имеющих противопоказаний, стать донорами крови. Это необходимо, чтобы сформировать неснижаемый запас компонентов донорской крови и обеспечить их бесперебойную поставку в лечебную сеть города и региона», — сообщил главный врач Томского регионального центра крови Сергей Дегтярев.

Главврач подчеркнул, что в центре усилены меры безопасности: всем донорам и сотрудникам измеряют температуру, регулярно проходит дезинфекция, действует режим обеззараживания воздуха, потоки доноров распределены так, чтобы минимизировать контакты между ними.

Сдать кровь можно в будни с 8.00 до 13.30 в Томском региональном центре крови по адресу: ул. Вершинина, 45. При себе необходимо иметь паспорт.

Существуют определенные медицинские противопоказания к донорству крови и ее компонентов. Различные заболевания, перенесенные в недавнем прошлом операции, поездки в некоторые точки мира — все это может послужить временным или постоянным отводом от донорства. Временные противопоказания имеют различные сроки в зависимости от причины. Самыми распространенными запретами являются: удаление зуба (10 дней), нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (1 год), ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления), менструация (5 дней), аборт (6 месяцев), период беременности и лактации (1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации), прививки. Ознакомиться с полным перечнем абсолютных и временных противопоказаний можно ознакомиться здесь или по телефонам (3822) 41-97-88, 8-913-103-73-22.

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