Томская область не смогла привлечь в банках 7 млрд руб., планируются повторные тендеры

16 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томская область не смогла привлечь кредитные линии с суммарным лимитом 7 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные системы анализа закупок «Интерфакс-Маркер» (ранее — «СПАРК-Маркетинг»).

Аукционы на привлечение четырех возобновляемых и трех невозобновляемых линий признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Как пояснил «Интерфаксу» представитель департамента финансов Томской области, в ближайшее время будут объявлены новые тендеры с тем же суммарным лимитом. По мнению региональных властей, отсутствие заявок — следствие низкой процентной ставки, прописанной в документации к аукционам.

«Аналогичная ситуация произошла во многих других регионах. (. . .) Есть постановление правительства, запрещающее субъектам привлекать кредиты коммерческих банков по ставке выше ключевой (ставки ЦБ РФ — прим.ред.) плюс 1%, что ниже рыночных ставок по кредитованию», — отметил представитель департамента.

Доходы бюджета региона на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 79,601 млрд рублей, расходы — 82,926 млрд рублей, дефицит — 3,326 млрд рублей, или 5,7% расходов.

Госдолг Томской области на 1 июля составил 35,74 млрд рублей, в том числе 13,547 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 16,197 млрд рублей — на ценные бумаги, 6 млрд рублей — на обязательства перед кредитными организациями. Верхний предел госдолга на 1 января 2020 года составляет 33,627 млрд рублей.

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