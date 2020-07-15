За сутки трое попали под колеса автомобилей в Томске и Северске

Томский Обзор / Фото: 16 июля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 3 ДТП с участием пешеходов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Первый инцидент произошел накануне около 8.50 на ул.Мичурина, 47, стр.1. По предварительным данным, 18-летний пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил водитель ГАЗ-33023. С травмами пешеход доставлен в медучреждение.

Позже, около 15.35, на ул.Дзержинского, 26 произошло второе ДТП. Здесь водитель Honda Civic сбил 7-летнюю девочку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу вне перехода, в зоне его видимости. Ребенку оказали разовую помощь.

Третий инцидент произошел в Северске на пр.Комсомольском, 151 около 19.40. По предварительным данным, 46-летний пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил водитель Toyota Highlander. С травмами пешеход доставлен в медучреждение.

Тэги/темы: