В Томске до конца июля закончат ремонт трамвайных путей

Томский Обзор / Фото: 16 июля 2020 // Фото: Владимир Дударев

В Томске завершаются работы по ремонту трамвайных путей. Бригады подрядчика заменяют примыкания крестообразных съездов, ремонтируют стрелочные переводы и подводящие пути на участке в районе пр.Комсомольского.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после завершения работ будут восстановлены газоны на ул.Лебедева, пешеходные переходы – грунт для газонов был завезен накануне. Предполагается, что работы будут закончены в конце июля.

Напомним, ремонт трамвайных путей на ул.Лебедева стартовали 1 июня. Специалистам предстояло привести в нормативное состояние 1194 метра одиночного пути и переезды на пересечениях ул. Лебедева и Киевской, построенные в 1967 году. Рабочие должны заменить рельсы, шпалы и балласт из песчано-гравийной смеси. Специалисты используют деревянные шпалы, пропитанные безопасным составом, и стальные рельсы.

Ремонтные работы проходят в соответствии с трехлетним планом. В 2019 году были отремонтированы трамвайные пути на ул.Советской – на участке от пр.Кирова до пр.Фрунзе, в 2021 году рассматривается возможность ремонта путей на пр.Кирова – на участке от ул.Красноармейской до ул.Крылова. В 2020 году трамвайные пути протяженностью 1,2 км были отремонтированы на участке от пр. Комсомольского в направлении к ул. Тверской.

На время проведения ремонта движение трамваев маршрутов № 3 «Восточная – пл. Батенькова» и №5 «пл. Южная – пл. Батенькова» приостановлено. Часть высвободившихся вагонов направлены для работы по трамвайным маршрутам №№ 1 «Восточная - Черемошники», 2 «пл. Батенькова - пл. Южная», 4 «Восточная – пл. Южная». Они курсируют с интервалом в «часы пик» в будни - от 6 до 9 минут, в выходные – от 8 до 11 минут.

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