В Томске на Кузовлевском тракте загорелся КамАЗ

16 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне вечером, 15 июля, в Томске загорелся КамАЗ 4310, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на Кузовлевском тракте поступило в 19.48. Пожар ликвидировали до приезда сотрудников МЧС.

В сообщении уточняется, что в результате произошедшего обгорел салон грузового автомобиля. Причина пожара устанавливается.

Всего за прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 7 пожаров. Из них 6 произошли в Томске, один в Зырянском районе, где загорелась баня. Пострадавших нет.

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