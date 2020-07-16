В Томске на Кузовлевском тракте загорелся КамАЗ
16 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Накануне вечером, 15 июля, в Томске загорелся КамАЗ 4310, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании на Кузовлевском тракте поступило в 19.48. Пожар ликвидировали до приезда сотрудников МЧС.
В сообщении уточняется, что в результате произошедшего обгорел салон грузового автомобиля. Причина пожара устанавливается.
Всего за прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 7 пожаров. Из них 6 произошли в Томске, один в Зырянском районе, где загорелась баня. Пострадавших нет.
Тэги/темы: