Власти: в Томске не хватает «скорых» для транспортировки COVID-пациентов

Томский Обзор / Фото: 16 июля 2020 // Фото: pixabay.com

Жители Томска с подтвержденной коронавирусной инфекцией вынуждены продолжительное время ждать «скорую помощь» из-за недостатка кадров, но эта проблема решается, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Томской области Ивана Деева.

«Что касается неотложной помощи и транспортировки пациентов с COVID-19, да, есть задержки. Мы разговаривали с главврачом „скорой помощи“, он забрал к себе на работу весь выпуск базового медицинского колледжа», — сказал Деев.

По его словам, медики уже проходят процедуру оформления, в ближайшее время они смогут пополнить бригады.

«Сначала они будут работать с теми специалистами, которые давно работают, затем будут ездить на простые неотложные вызовы. Машин хватает», — добавил Деев.

За весь период в Томской области установлены 3 тыс. 173 случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 1 тыс. 772, умерших — 25.

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