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Томский музей «Профессорская квартира» собирает деньги на реставрацию лестницы

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Частный музей «Профессорская квартира», расположенный в деревянном доме — памятнике архитектуры, объявил сбор средств на реставрацию парадной лестницы.

«Как известно, гордость дома на Кузнецова, 30 (и нашего музея) — парадный ход с чудом сохранившейся деревянной лестницей и фризом в стиле модерн. Наша лестница очень крепкая и прослужит ещё долго, но визуально она уже „устала“, потускнела и, скажем прямо, нуждается в обновлении», — говорится в обращении, опубликованном в соцсетях.

Директор музея Екатерина Кирсанова рассказала, что процесс реставрации будет максимально бережным и щадящим:

«Наши основные задачи — очистить лестницу от старой краски и заново покрасить ступени, балясины и перила. Заодно отмоем и очистим от позднейших „наслоений“ оконные стекла, двери и внутренние стены. Всё будет выполнено в строгом соответствии с историческим обликом интерьеров нашего здания».

Минимальная сумма, необходимая для реставрации лестницы — 30 000 рублей. Она включает расходы на экспертизу конструктивных элементов и покупку материалов. Как сообщила Екатерина Кирсанова, пожертвования от неравнодушных томичей уже начали поступать. Также свою помощь предложили пять волонтеров, готовых своим трудом принять участие в реставрации парадной лестницы.

Реквизиты карты Сбербанка: 4276 6400 1261 1879 (Екатерина Анатольевна К.). По вопросам других банков и сервисов можно писать Екатерине Кирсановой в Фейсбуке или Вконтакте, а также звонить по телефону +7-953-925-47-87.

Весь процесс будет представлен на страницах музея в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм, а по итогам будет опубликован отчет.

В более отдаленных планах музея — отреставрировать также входную группу: очистить и покрасить дверь, восстановить козырек, который был утрачен во время пожара 2005 года. Это потребует изменения паспорта фасада и привлечения профессиональных реставраторов, поэтому возможно к осуществлению в том случае, если будет собрана достаточная сумма денег.

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