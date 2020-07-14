В ТПУ разрабатывают технологию уникальных сити-ферм по ускоренному выращиванию хвойных деревьев

14 июля 2020 / Томский Обзор

В ТПУ разрабатывают технологию уникальных сити-ферм по ускоренному выращиванию хвойных деревьев, сообщает пресс-служба вуза. Проект реализуется совместно с горнодобывающими предприятиями Кузбасса.

«Проблема ускоренного восстановления лесов очень актуальна для Томской области и Сибири в целом, особенно после лесных пожаров: в нашем регионе в рамках лесовосстановления высаживают примерно пять миллионов саженцев в год. В Кемеровской области, где действуют горнодобывающие предприятия и образуются отвалы, вопрос восстановления лесов и почвы тоже стоит остро», — говорит директор Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев.

Чтобы ускорить рост саженцев, политехники используют особый свет, специальные почвенные смеси, облучение ультрафиолетом и другие разработки. Сейчас все методы они проверяют на первой экспериментальной партии сеянцев сосны и кедра.

«Мы взяли семена с высоким коэффициентом всхожести из алтайского питомника, обработали их ультрафиолетовой эксилампой, которую нам предоставили коллеги из Института сильноточной электроники СО РАН, выявили оптимальную продолжительность воздействия. Потом высадили семена в специальную торфосмесь. И через 22 дня они проросли. В обычных условиях на это нужно около полугода — нам удалось ускорить процесс почти в десять раз. Кроме того, из десяти семян у нас взошло девять, а в обычной ситуации всходят только два», — рассказал инженер отделения материаловедения ТПУ Сергей Полисадов.

Облучение ультрафиолетом помогает дезинфицировать семена, убивать вредные бактерии и заставляет их «просыпаться», что положительно сказывается на всхожести. С помощью специального оборудования методом экстракции политехники получают активированный торф и экстракт торфа. Из активированного торфа, земли, разрыхлителя и других добавок ученые формируют смесь, в которую высаживают семена — каждое в индивидуальный стаканчик. Затем для семян создают оптимальные условия с помощью системы освещения, полива, подкормки хлореллой и экстрактом торфа.

«Сеянцы сосны в лабораторных условиях за два месяца вырастают примерно до уровня двухгодовалых растений. Дальше в течение еще двух месяцев саженцы должны пройти закаливание, чтобы превратиться в полноценные растения, которые можно высаживать непосредственно на отвал. У нас уже есть заказчик — Кузбасская топливная компания. Сейчас мы будем проверять эффективность технологий и масштабировать их. Также заключен трехсторонний договор между ТПУ, Томским сельскохозяйственным институтом и Кузбасским ботаническим садом. В ботанический сад мы должны передать саженцы, которые высадят на полигон для закаливания и наблюдения», — пояснил Сергей Полисадов.

К середине сентября политехники передадут на полигон ботанического сада около тысячи 1-2-месячных саженцев сосны. Результаты акклиматизации и выживания саженцев в естественных условиях планируется получить в марте – апреле 2021 года, затем деревца высадят на участок для лесовосстановления.

«Параллельно мы вместе с партнерами будем создавать сити-ферму — комплекс площадью порядка 3 000 квадратных метров и высотой семь метров на границе Кемеровской и Новосибирской областей, где будут применяться наши разработки. Сейчас ведутся переговоры о выделении земли — для строительства нужно около 4 000 квадратных метров. Одна закладка в комплексе — это до миллиона саженцев в год, поэтапно мы хотим довести объем до 10 миллионов», — сообщил Алексей Яковлев.

Сити-ферма будет состоять из нескольких блоков, включая пространства для проращивания семян и доращивания сеянцев, открытый полигон, холодильные установки, системы для обеспечения жизненного цикла растений.

«Если нам удастся достигнуть заявленных результатов, то комплексы можно будет тиражировать в других регионах», — добавил Алексей Яковлев. Он также отметил, что точные сроки строительства сити-фермы пока не определены и зависят от партнеров ТПУ.

Партия экспериментальных сеянцев, семена, обработанные эксилампой:

Сеянцы хвойных Фото: Пресс-служба ТПУ

Семена, обработанные экси-лампой Фото: Пресс-служба ТПУ

Семена хвойных Фото: Пресс-служба ТПУ

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