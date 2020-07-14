В четверг состоится онлайн паблик-ток «Городская среда в эпоху посткоронавируса. Новые правила, новые привычки и новые возможности»

14 июля 2020 / Томский Обзор

В четверг, 16 июля в 17.00 (по томскому времени) Минстрой России проведет цифровой паблик-ток «Городская среда в эпоху посткоронавируса. Новые правила, новые привычки и новые возможности». К участию в мероприятии приглашены представители органов государственной власти, архитекторы, урбанисты, социологи, представители бизнеса.

«Новая коронавирусная инфекция изменила жизнь многих городов в разных странах и заставила переосмыслить организацию и использование общественных пространств. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала уходить от использования личного и общественного транспорта, заменяя его пешими прогулками, ездой на велосипеде, иными современными и экологичными способами передвижения. В некоторых городах уже адаптировали часть улиц под пешеходные зоны, запретив передвижение на автомобиле» — говорится в анонсе события.

Его участники смогут обсудить, что ждет наши города после коронавируса: централизация или понятие «центр» города канет в лету, изменится ли поведение людей, замедлится ли урбанизация, изменится ли плотность населения, что произойдет с трендом на глобальную цифровизацию и будут ли создаваться городские лакуны, обеспечивающие цифровой «детокс»?

В секции «Роль бизнеса в формировании городской среды. Новые задачи, вызовы, подходы» заявлено выступление таких спикеров, как Алексей Ретеюм (председатель Совета НКО «Ассоциация парков», Директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»), Юлия Алферова, (генеральный директор АНО «Национальное агентство развития предпринимательства»), Александр Браверман (генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»), Алексей Васильчук (владелец RESTart Vasilchuk Brothers), Иван Метелкин (руководитель проектов AFA) и другие.

Директор НКО «Ассоциация парков» Денис Цуканов станет модератором секции «Парки после коронавируса. Новые реалии управления общественными пространствами». Свой опыт обсудят Андрей Журавлев (заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области), Елизавета Фокина (директор ГБУК г. Москвы «Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно»), Ирина Кузнецова (заместитель директора ГБУК г. Москвы МГОМЗ), Дмитрий Селивохин (руководитель МАУ «Центр компетенций по вопросам городской среды Волгограда «ВЯЗ»), Павел Селезнёв (директор СПб ГБУК «Музейно-досуговый комплекс ЦПКиО им. С.М. Кирова»), Анатолий Казакевич (руководитель группы проектов «Сфера Байкала») и Марат Закиров (директор МБУ «Дирекция парков и скверов г. Казани»).

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