Количество заболевших коронавирусом в Томской области превысило 3 тысячи человек

14 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Количество заболевших коронавирусом в Томской области превысило 3 тысячи человек. За последний день в регионе зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусом, 32 человека выздоровели.

Из вновь заболевших COVID-19 у 15-ти пневмония, у 31-го — признаки ОРВИ, у 25-ти инфекция протекает бессимптомно. С начала эпидемии в регионе установлены 3112 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 1739, таким образом, активных случаев заболевания на данный момент - 1373. Наличие свободного коечного фонда - 55,8%. По данным на вчерашний день, официальное количество умерших в регионе составляло 24 человека.

В обсерваторах под Томском находятся 54 человека. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,13.

Также региональный оперштаб сообщает, что продолжают выявляться заболевшие из ранее установленных очагов. Напомним, это два предприятия Томского района, региональная строительная компания, администрация одного из районов области. Сотрудники Роспотребнадзора повторно выехали в эти организации для оценки исполнения ранее выданных предписаний и проведения дополнительного расследования. Кроме того, сформированы семейно-бытовые очаги инфицирования — выявлены заболевания у родственников и знакомых работников данных предприятий.

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