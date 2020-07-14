Выпускникам вузов и студентам без опыта работы предлагают вакансии от работодателей в Томской области

Томский Обзор / Фото: 14 июля 2020 // Фото: freepik.com

Выпускникам учебных заведений и студентам без опыта работы предлагают вакансии от работодателей в Томской области, сообщает пресс-служба Департамента труда и занятости населения Томской области.

Для того, чтобы молодым специалистам можно было найти подходящие варианты трудоустройства, на портале «Работа в России» запущена новая опция. Специально для учащихся и выпускников вузов и профессиональных образовательных организаций в подразделе «Требования к опыту работы» добавлена специальная позиция в фильтре: «Начало карьеры, студенты».

Чтобы подобрать подходящий вариант трудоустройства или прохождения стажировки из тех, что содержатся в электронной базе портала, выпускники так же могут задать такие параметры, как образование, уровень заработной платы, сфера деятельности, тип занятости, график работы и другие.

«Благодаря возможностям портала, молодым специалистам будет намного проще сориентироваться при поиске работы. Он поможет им оценить предложение на рынке труда, присмотреться к потенциальным работодателям, получить первый трудовой опыт, и, в перспективе, возможность постоянного трудоустройства. Кстати, уже сейчас молодым соискателям доступны более 2500 вакансий в самых разных отраслях – от медицины, сферы обслуживания, производства, строительства, транспорта и финансов до высоких технологий», - рассказывает начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

По ее словам, принять на стажировку или трудоустроить начинающих специалистов без опыта сейчас готовы как муниципальные, так и частные учреждения разного масштаба - от крупных компаний и холдингов до индивидуальных предпринимателей.

Так, выпускников со средним специальным образованием приглашают на площадку проекта «Прорыв» в Северске. Его с 2011 года на СХК реализует Росатом. В рамках "Прорыва" планируется создать технологии замкнутого топливного цикла. По мере реализации проекта, в Северске появится реактор "БРЕСТ-ОД-300" с пристанционным ядерным топливным циклом, а также производство уран-плутониевого (нитридного) топлива для реакторов на быстрых нейтронах. Запуск реактора запланирован на 2026 год.

На двух крупных заводах Томска - ОАО «Монатомь» и АО «Сибкабель» - также открыты вакансии для выпускников средних и высших учебных заведений. Там ищут инженера-конструктора, инженера-технолога, слесаря-ремонтника, техника, контролера кабельных изделий, оплетчика проводов и кабелей и др. Компании готовы обучать будущих сотрудников, на время обучения предоставляется стипендия.

Большой выбор вакансий для выпускников доступен в сфере образования и здравоохранения, в процессе подготовки пул вакансий в сфере ИТ.

Предложить работу или стажировку выпускникам могут любые компании и организации, самостоятельно загрузив свои вакансии на портал.

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