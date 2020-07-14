В администрации Томской области обсуждаются предложения о дополнительной поддержке предприятий общественного питания и спорта

14 июля 2020 / Томский Обзор

В администрации Томской области обсуждаются предложения о дополнительной поддержке предприятий общественного питания и спорта.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, сегодня на аппаратном совещании губернатор Сергей Жвачкин поручил своим заместителям Андрею Антонову, Андрею Кнорру и Сергею Ильиных внести ему предложения о дополнительной поддержке сферы услуг, пострадавшей из-за коронавирусных ограничений. Предложения ждут в ближайшие дни, после их предварительного обсуждения с предпринимателями.

«Хорошо знаю, что самыми пострадавшими отраслями в результате коронавирусных ограничений стали общепит и фитнес-индустрия. Им очень тяжело. Понимаю, что лучшей поддержкой стало бы открытие учреждений, но, к сожалению, эпидобстановка всё ещё напряженная, мы не имеем права сорваться в пике и подвергнуть дополнительному риску здоровье людей. В то же время мы должны оказать владельцам этих учреждений дополнительную помощь. Речь может идти об увеличении срока возмещения затрат на коммунальные услуги, о закупках услуг — скажем, о частичной компенсации стоимости спортивных абонементов, о других мерах», - сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Напомним, в июле было запущено уже три открытых обращения от томских предпринимателей сферы услуг и горожан к губернатору, связанных с открытием заведений этой сферы и выработкой для них правил безопасной работы в период эпидемии.

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