Инициативные горожане просят губернатора разработать «эпидемические» регламенты работы общепита, спорта и культуры

13 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В Томске запустили новую петицию. В ней губернатора просят разрешить работать общепиту, фитнес-центрам и учреждениям культуры и спорта, разработав соответствующие условия безопасного функционирования для этих организаций: «Мы заявляем — открыть кафе, рестораны, бассейны, музеи, театры, фитнес-клубы, кофейни и кинотеатры нужно в самое ближайшее время».

Инициаторы обращения - группа горожан, в которую входят, в том числе, представители локального бизнеса - предлагают «прекратить использовать старые „запретительные“ способы». И отмечают, что «гораздо эффективнее „разрешать“ при строгом соблюдении определенных условий», подчеркивая, что такой шаг необходим «даже несмотря на то, что это решение потребует больше энергии и хлопот от всех участников рынка, органов управления и контролирующих организаций».

Авторы обращения уточняют, что всем «так или иначе придется привыкать и соблюдать новые санитарно-эпидемиологические требования: и бизнесу, и потребителям услуг».

Кроме того, в тексте говорится, что уже 4 месяца у горожан нет культурной жизни, пространства коммуникации или возможностей для живого общения и занятий спортом у детей: «При этом мы видим, что городской транспорт не закрыт. Но ни в одном автобусе нет возможности помыть руки, никто не протирает поручни, нет никакой возможности соблюсти социальную дистанцию в часы пик. Для небольшого кафе 200 посетителей в день сейчас — уже успех, в автобусе утром за час проезжает больше людей! Через гипермаркет ежедневно проходят 5-10 тысяч посетителей, а в крупном бассейне или фитнес-центре — в 10-20 раз меньше. Все перечисленные в заглавии предприятия заведомо менее опасны, чем общественный транспорт, большие магазины или избирательные участки для голосования», — отмечается в обращении.

Напомним, ранее в Томске с обращениями к губернатору уже обращались представители ресторанного бизнеса и танцевальных студий. После обращения, рестораторы встречались с заместителем руководителя регионального оперштаба по коронавирусу, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев. На брифинге 3 июля он отметил, что на встрече с бизнесом «еще раз обсуждали все подходы к работе таких заведений и договорились, что мы берем какое-то время на совместную проработку документов, которые они будут исполнять». Также Деев подчеркнул, что понимание по зоне ответственности, которую готовы на себя взять рестораторы, со стороны общепита есть и по его мнению, в ближайшее время власти и бизнес придут к «консенсусу, к общему пониманию того, как это должно быть устроено».

В то же время, в пятницу, 10 июля губернатор Сергей Жвачкин принял решение продлить режим повышенной готовности в Томской области до 1 августа. «К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Томске и в регионе в целом такова, что мы не можем снять режим ограничений и открыть полностью сферу услуг», - отметил он. В сообщении пресс-службы также говорилось о том, что губернатор дал поручение департаменту потребительского рынка и департаменту по молодёжной политике, физкультуре и спорту «находиться на низком старте», чтобы учреждения этих сфер были готовы открыться «как только позволит эпидситуация». «Если эпидобстановка будет стабильной, мы примем решение сначала открыть летние веранды и автошколы, а затем спорткомплексы и фитнес-клубы. Но собственники этих учреждений должны взять на себя ответственность в письменном виде и быть полностью готовы работать в новых условиях, с жестким соблюдением всех требований Роспотребнадзора».

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