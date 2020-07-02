«Уважаемый губернатор!»: более 50 томских заведений присоединились к акции #откроемресторанытомск

2 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Более 50 томских заведений присоединились к акции с хештегом #откроемресторанытомск. Ее участники размещают в своих инстаграм-аккаунтах обращение к губернатору Томской области Сергею Жвачкину о возможности скорейшего открытия заведений.

В обращении говорится: «Уважаемый губернатор, Сергей Анатольевич! Мы, представители сферы общественного питания, непростой по части бизнеса, но одной из самых ответственных в вопросах соблюдения норм чистоты и гигиены. Мы выживаем практически без работы уже около 100 дней. У нас есть сотрудники, арендодатели, кредиты, обязательства. У наших сотрудников также есть свои обязательства, семьи и дети. И все мы видим скопления людей в торговых центрах, тур.базах, пляжах, в общественном транспорте и т.д. 90% офисных сотрудников вышли на свои рабочие места в обычном режиме... Работают все кроме ресторанов! Мы давно готовы открыть свои двери для гостей с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Мы хотим радовать жителей Томска вкусной едой и уютной атмосферой, и обеспечить своих сотрудников заработной платой. Пожалуйста, дайте нам такую возможность!». (пунктуация и орфография сохранены - прим. ред.)

Среди заведений, первыми разместившими обращение в публичном пространстве, оказались проекты известного томского ресторатора Сергея Закурского - «Театро», «Малина бар» и др. Далее акцию поддержали многие старожилы местного ресторанного рынка - «Вечный зов», «Старый замок, «У Крюгера», «Сибирское бистро», «Солянка», «Сибирь», «Золотой ключик», «Тот самый Пармезан», проекты группы «Positive eating» - «Leto», «Бамбук» и др. Обращение также опубликовали «Кухтерин», «Йохан Пивохан», «Гости», «БагетОмлет» и др. заведения.

Поддержал томских рестораторов и актер театра им. Чехова Андрей Бурковский, также разместивший в своем инстаграм-аккаунте призыв открыть томские заведения. Напомним, отец Андрея, новосибирский ресторатор Владимир Бурковский возглавляет Cибирскую федерацию рестораторов и отельеров, мать - Людмила Бурковская, владеет одним из старейших ресторанов города - «Вечный зов». Другие томичи также анонсируют акцию в соцсетях - общее количество репостов уже превысило сотню.

В середине июня подобное обращение к руководству Красноярского края опубликовала Сибирская ассоциация гостеприимства - петицию подписали почти 500 человек. На этой неделе к руководству Новосибирской области с просьбой предоставить план по открытию летних веранд кафе обращалась Сибирская федерация рестораторов и отельеров. Но запрет на работу общепита в регионе был продлен до 1 августа.

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