В одном из сел Томской области охотники застрелили крупного медведя

13 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

На территории деревни Усть-Речка Колпашевского района Томской области охотники были вынуждены застрелить медведя. Об этом агентству «Интерфакс-Сибирь» сообщил председатель областного комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов Анатолий Истомин.

«Крупный медведь в очередной раз пришел в населенный пункт, постоянно его видели там. Пришлось его отстрелить. Он был очень крупным. Проверили, оказалось болен трихинеллезом», — сказал Истомин.

По его словам, это не единственный медведь, который заходил в Усть-Речку. «Вообще много сообщений о медведях в Колпашевском районе, выдано уже порядка 10 разрешений на регулирование их численности», — подчеркнул Истомин.

По его мнению, медведи начали активно заходить в населенные пункты из-за перенаселения — численность хищника в регионе превышает оптимальную в полтора раза, и более сильные особи вытесняют слабых с территорий.

Напомним, согласно исследованиям ученых лаборатории мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ за последние два десятилетия популяция бурых медведей в Томской области возросла вдвое, одновременно с этим было отмечено расширение границ обитания и изменение поведения бурого медведя.

По словам университетских биологов, в 2012-2013 годах под влиянием экстремально высоких температур и сильнейших лесных пожаров произошло перераспределение плотности обитания медведя в Томской области и активизировалась его подвижность.

В это время медведей встречали даже в Барабинской лесостепи, хотя выход на большие открытые территории для них нехарактерен. С другой стороны, бурые медведи двинулись и на север - это может быть связано с изменением климата, которое, предположительно, запускает ряд механизмов, способствующих перестройке жизнедеятельности таежного зверя, например, более позднему залеганию в спячку.

Наибольшая плотность бурого медведя в Западной Сибири традиционно регистрируется на юго-востоке лесной зоны – в Томской области. За последние 20 лет его численность в регионе, по официальным данным, возросла с 4 с небольшим тысяч особей до более, чем 9 тысяч, то есть в 2 с лишним раза. Он также начал появляться в пригородах Томска, Северска, Колпашево, Стрежевого и Кедрового.

В связи с серьезным ростом популяции медведя в Томской области была увеличена его добыча. Минимальный отстрел медведей за последние 70 лет регистрировался в конце 1990-х – начале 2000-х гг. и составлял в среднем 26-90 особей в год. Лимиты добычи медведя на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года, установленные на территории Томской области, составили 944 особи.

Обычно добыча бурого медведя в регионе разрешена в период с 1 августа и до 30 ноября включительно, а так же весной, с марта по май.

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