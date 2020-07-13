Томский краеведческий музей вступил в общемировую музейную битву #BestMuseumBum

13 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томский краеведческий музей вступил в общемировую музейную битву #BestMuseumBum за лучший зад из музейной коллекции. Сотрудники томского музея опубликовали в соцсетях скульптуру известного советского скульптора Матвея Манизера «Освобожденный труд» из коллекции ТОКМ им. М. Б. Шатилова.

М. Манизер, «Освобожденный труд», из коллекции ТОКМ им. М. Б. Шатилова Фото: ТОКМ им. М. Б. Шатилова

«Музеи всего мира присоединяются к акции #BestMuseumBum, цель которой – показать самые ПОПулярные экспонаты (если вы понимаете, о чём мы 😜). Флешмоб запустил Йоркширский музей, после чего идею подхватили и другие зарубежные музеи. Мы решили также не оставаться в стороне 🍑», - написали томичи.

Запуская #BestMuseumBum, Йоркширский музей отметил: «Мы бросили вызов музеям по всему миру, чтобы выяснить, у кого лучший зад в их коллекциях!». Сейчас к акции присоединились уже сотни музеев по всему миру, включая российские Эрмитаж, Третьяковскую галерею, Зарайский Кремль, Азовский музей, а также французский Лувр, лондонский The Old Operating Theatre Museum & Herb Garret - медицинский музей, в котором расположен самый старый анатомический театр в Европе (1822) , Музей Оксфорда, Музей Ватикана, Белорусский государственный музей народной культуры и быта, Музей Виктории и Альберта в Лондоне и другие.

Матвей Манизер — советский скульптор, автор многих работ, ставших классикой соцреализма, в том числе, посмертной маски Сталина, памятников Ленину и известнейшей скульптуры «Дискобол». Эта работа из серии «на физкультурные темы» была выполнена им совместно с двумя соавторами в 1926 году. Как вспоминал Манизер, скульптуры из этой серии «впоследствии получили распространение в бронзовых и цинковых отливках завода „Красный Выборжец“, предназначенных для призов. Одна из этих фигурок, попав в Харьков, послужила поводом к заказу большой фигуры „Дискобол“, которую я выполнил в 1927 году. Бронзовые отливки её находятся в Харькове и в Парках Культуры и Отдыха в Ленинграде и в Москве».

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