В Томской области зарегистрированы 67 новых случаев заболевания коронавирусом, еще один человек умер

Томский Обзор / Фото: 13 июля 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области зарегистрированы 67 новых случаев заболевания коронавирусом, 34 человека выздоровели, один умер. Как сообщает пресс-служба оперштаба Томской области, в обсерваторах под Томском сейчас находятся 59 человек.

Комментируя смерть пациента от коронавируса, в оперштабе заявили, что она «наступила в результате тяжелого течения двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии. Умерший входил в группу риска по возрасту и тяжелым сопутствующим заболеваниям – диабет и нарушение мозгового кровообращения».

За весь период эпидемии, в регионе установлен 3041 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 1707, умерших 24.

Что касается показателей параметров выхода региона из режима самоизоляции, то сейчас коэффициент распространения инфекции составляет 1,25. Напомним, для первого этапа снятия ограничений он должен составлять менее 1,0.

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