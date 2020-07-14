На ул. Гагарина 21 в Томске снесен деревянный дом

14 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

На ул. Гагарина снесли деревянный дом №21 дореволюционной постройки. Здание - из списка многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в Советском районе города Томска по состоянию на 1 марта 2020. Решение о сносе было принято в 2014 году, дом был расселен.

Как сообщили «Томскому Обзору» в комитете по сохранению исторического наследия, здание не входило в список домов, которые рекомендованы ко включению в предмет охраны исторического поселения, и не относится к списку объектов культурного наследия. В то же время, имело бы смысл использовать материалы, в частности, старые бревна, для восстановления домов, вошедших в программу «Дом за рубль». Но пока такая работа в Томске не отстроена.

Несколько лет рядом с этим домом было снесено здание по адресу Гагарина, 23, 1907 года постройки, сейчас на его месте построен бизнес-центр.

Фото: Игорь Фаткулин

Тэги/темы: