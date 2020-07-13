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Новым начальником департамента здравоохранения Томской области назначен Сергей Дмитриев

Власть, Коронавирус (Covid-19), Медицина и здоровье, Награды и назначения, Томские новости, томск начальник облздрав сергей дмитриев жвачкин Новым начальником департамента здравоохранения Томской области назначен Сергей Дмитриев

Губернатор Сергей Жвачкин назначил начальником департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева, который ранее работал заместителем руководителя облздрава. Сергей Дмитриев приступил к новым обязанностям в пятницу, 10 июля, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

Сергей Дмитриев родился в 1979 году в Ачинске Красноярского края. В 2002 окончил Сибирский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело», затем прошёл интернатуру Красноярской государственной медицинской академии по специальности «анестезиология-реаниматология». После интернатуры семь лет работал анестезиологом-реаниматологом в Ачинской центральной районной больнице, в 2010-м переехал в Томскую область, где работал по той же специальности в роддоме им. Семашко, областном перинатальном центре, возглавил отделение реанимации и интенсивной терапии роддома №1 Томска. В 2013-2016 годах — заместитель главного врача Кожевниковской центральной районной больницы. В 2008-м в СибГМУ получил второе высшее образование по специальности «экономика и управление в здравоохранении». В 2016-м возглавил комитет по организации медицинской помощи департамента здравоохранения Томской области, в ноябре 2017-го стал заместителем начальника. Лауреат премии губернатора Томской области в области здравоохранения, отмечен благодарностью министра здравоохранения РФ. Женат, двое дочерей.

Напомним, ранее, после появления в медиа и интернете снимков одного из томских моргов, «за организационный бардак в морге» 9 июля был освобожден от должности начальник депздрава Томской области Александр Холопов.

Комментируя ситуацию, губернатор заявил: «Не хочу подтверждать или опровергать факты, изложенные в интернете в отношении одного из томских моргов. Для этого создана комиссия, которая в ближайшие дни закончит работу. Но у меня уже сегодня есть простые человеческие вопросы: как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди?». Также он заявил об ужесточении контроля за фото и видеосъемкой в медучреждении.

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