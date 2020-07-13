Новым начальником департамента здравоохранения Томской области назначен Сергей Дмитриев

13 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Департамент здравоохранения Томской области

Губернатор Сергей Жвачкин назначил начальником департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева, который ранее работал заместителем руководителя облздрава. Сергей Дмитриев приступил к новым обязанностям в пятницу, 10 июля, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

Сергей Дмитриев родился в 1979 году в Ачинске Красноярского края. В 2002 окончил Сибирский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело», затем прошёл интернатуру Красноярской государственной медицинской академии по специальности «анестезиология-реаниматология». После интернатуры семь лет работал анестезиологом-реаниматологом в Ачинской центральной районной больнице, в 2010-м переехал в Томскую область, где работал по той же специальности в роддоме им. Семашко, областном перинатальном центре, возглавил отделение реанимации и интенсивной терапии роддома №1 Томска. В 2013-2016 годах — заместитель главного врача Кожевниковской центральной районной больницы. В 2008-м в СибГМУ получил второе высшее образование по специальности «экономика и управление в здравоохранении». В 2016-м возглавил комитет по организации медицинской помощи департамента здравоохранения Томской области, в ноябре 2017-го стал заместителем начальника. Лауреат премии губернатора Томской области в области здравоохранения, отмечен благодарностью министра здравоохранения РФ. Женат, двое дочерей.

Напомним, ранее, после появления в медиа и интернете снимков одного из томских моргов, «за организационный бардак в морге» 9 июля был освобожден от должности начальник депздрава Томской области Александр Холопов.

Комментируя ситуацию, губернатор заявил: «Не хочу подтверждать или опровергать факты, изложенные в интернете в отношении одного из томских моргов. Для этого создана комиссия, которая в ближайшие дни закончит работу. Но у меня уже сегодня есть простые человеческие вопросы: как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди?». Также он заявил об ужесточении контроля за фото и видеосъемкой в медучреждении.

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