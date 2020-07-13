Водитель старого «ИЖа» и шесть его нетрезвых пассажиров пытались скрыться от томских полицейских

13 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Водитель старого «ИЖ Комби» и шесть его нетрезвых пассажиров пытались скрыться от томских полицейских. Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, вечером 10 июля на 91 километре автодороги Р-255 на подъезде к городу Томску водитель автомобиля не остановился по требованию сотрудников полиции.

Остановить «ИЖ» удалось только в окрестностях поселка Курлек. Но 34-летний водитель с явными признаками алкогольного опьянения оказал активное сопротивление сотрудникам полиции. Шесть пассажиров транспортного средства, также с явными признаками алкогольного опьянения, начали вести себя агрессивно и набросились на полицейских. Сотрудникам полиции было оказано сопротивление и причинены телесные повреждения. Правоохранителям пришлось произвести предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия.

Инспекторам удалось задержать водителя и двух агрессивно настроенных пассажиров, еще четыре человека скрылись в лесном массиве. Но после проведенных розыскных мероприятий, все участники происшествия были установлены и доставлены в ОМВД России по Томскому району для дальнейшего разбирательства.

По факту применения насилия в отношении двоих сотрудников ДПС следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по ТО, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрошены свидетели, подозреваемые и потерпевшие, назначены судебные медицинские экспертизы, выполняются иные следственные действия. Расследование

уголовного дела продолжается.

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