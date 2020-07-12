Медиаменеджер Елена Ульянова возглавила список кандидатов от «Партии Роста» на выборах в Думу города Томска

12 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Партия Роста

Медиаменеджер Елена Ульянова возглавила список кандидатов от «Партии Роста» на выборах в Думу города Томска седьмого созыва. Собрание по вопросам выдвижения кандидатов прошло в Томске в минувшую пятницу, 10 июля, под наблюдением представителей Горизбиркома.

Два других кандидата в общегородской части списка — генеральный директор Группы компаний «Новохим» и глава томских «делоросов» Максим Лучшев и юрист Егор Белянко. По восьмому одномандатному округу от «Партии Роста» планирует баллотироваться известный томский ресторатор Алексей Степанов.

Напомним, Елена Ульянова — выпускница ТГПУ, создательница телекомпании «Алиса ТВ», с 2008-го по 2010 год — директор ГТРК «Томск», позднее гендиректор Астраханского регионального канала «Астрахань 24», в последние годы возглавляла «Рыбаков Фонд». Он был учрежден в 2016 году российским предпринимателем Игорем Рыбаковым, (200 богатейших людей России по версии журнала Forbes), и его супругой Екатериной.

«Партия Роста» - российская либерально-консервативная политическая партия, созданная в 2016 году на базе партии «Правое дело» Уполномоченным при Президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Выборы депутатов в Думу города Томска седьмого созыва состоятся 13 сентября 2020 года. На данный момент, о своих намерениях провести общие собрания по вопросам выдвижения кандидатов на выборах депутатов Гордумы в Томске известили «Партия Роста», «Коммунисты России», ЛДПР и «Новые люди». Зарегистрирован список из 29 кандидатов от ЛДПР.

Тэги/темы: