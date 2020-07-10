Пассажиры из Томска смогут воспользоваться новой автостанцией «Железнодорожная» в Новосибирске

10 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Новосибирский автовокзал

Новосибирский автовокзал сообщает об открытии автостанции «Железнодорожная». Новая станция располагается на первом этаже непосредственно в здании Железнодорожного вокзала по адресу: ул. Дмитрия Шамшурина, 43.

Кроме касс для приобретения билетов, она оборудована залом ожидания. Станция будет обслуживать рейсы с посадкой до Томска, Барнаула, Белово, Баево, Горно-Алтайска, Завьялово, Заринска, Камня-на-Оби, Купино, Междуреченска, Новокузнецка и Чемала. «Список рейсов будет постоянно увеличиваться», - говорится в сообщении.

Станция будет работать круглосуточно. Телефоны для справки: +7-383-255-8000, +7-383-248-7888

Ранее, в июне 2020 года в Новосибирске была открыта автостанция на Речном Вокзале по адресу ул. Большевистская 43/1, 3 этаж, также обслуживающая пассажиров из Томска. На ней была доступна электронная продажа билетов на рейсы до Томска, Кемерово, Белово, Барнаула, Камень-на-Оби, Карасука, Чистоозерного.

Напомним, в декабре 2019 года в Новосибирске заработал новый автовокзал на Гусинобродском шоссе. Старое здание на Красном проспекте продолжило обслуживать пассажиров в режиме транзитной автостанции, в нем продолжается длительная реконструкция.

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