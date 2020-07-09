В Томской области зарегистрированы 54 новых случая заболевания коронавирусом, один человек скончался

9 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томской области зарегистрированы 54 новых случая заболевания коронавирусом, 59 человек выздоровели, один умер. Как сообщает оперштаб Томской области, в обсерваторах под Томском находятся 46 человек.



Заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев прокомментировал смерть пациента от COVID-19:



«Заболевание сопровождалось тяжелой формой пневмонии и инфекционно-токсическим шоком. Умерший входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям – диабет второго типа, дыхательная и сердечная недостаточность».

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,86, наличие свободного коечного фонда - 57,8, охват тестированием - 258,9 на 100 тыс. населения, что соответствует нормативам первого этапа выхода из режима самоизоляции. При ухудшении показателей регион может вернуться на предыдущий этап или оставаться на прежнем.

На 1 этапе возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей; возобновлена работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.

На 2 этапе разрешена деятельность предприятия торговли большей площади, отдельных образовательных организаций; сохраняются ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в помещениях.

В ходе 3 этапа возобновлена работа предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения; открываются парки и скверы при соблюдении условий социальной дистанции.

На всех этапах остаются обязательными режим самоизоляции для людей группы риска (возраст 65+, тяжелые хронические заболевания); масочный режим в общественных местах и транспорте; социальная дистанция не менее 1,5 метров.

За весь период эпидемии в регионе установлен 2771 случай заболевания COVID-19, выздоровевших - 1571 человек, умерших - 22.

Тэги/темы: