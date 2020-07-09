Заблудившегося во время сбора дикоросов в Томской области подростка нашли в течение суток

9 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Заблудившегося во время сбора дикоросов в Томской области подростка нашли в течение суток. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области, 16-летний юноша рано утром 8 июля отправился на велосипеде в лес в районе села Тегульдет. После того, как с момента его отъезда прошло 14 часов, мама мальчика забила тревогу.

Пропавший подросток неоднократно ходил в этот лес на протяжении многих лет и впервые заблудился. При этом он не взял с собой никаких средств связи. В поисках подростка принимали участие 10 человек: пожарные, полицейские, сотрудники администрации и сестра пропавшего.

«У входа в лес парень оставил свой велосипед. В этом месте и зашли две поисковые группы. В это же время пожарный автомобиль подавал сигнал, а полицейский патрулировал дорогу», - рассказывает начальник Тегульдетского пожарно-спасательного гарнизона Александр Климов.

Он уточнил, что большую опасность для мальчика представляли дикие животные. В половине девятого вечера юношу нашли на болотах пожарные Петр Соколов и Иван Богданович вместе с полицейским Дмитрием Пудовым. «Нашли буквально в двух километрах от того места, где находился велосипед. Парень был сильно уставший», - добавил Александр Климов.

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