Подозреваемый в убийстве двух работников «Хардиковой заимки» задержан

8 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Хардикова Заимка

Подозреваемый в убийстве двух работников «Хардиковой заимки» задержан 6 июля сотрудниками полиции. Об этом сообщает УМВД России по Томской области. Задержанный - 42-летний томич. Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд избрал в отношении мужчины в качестве меры пресечения заключение под стражу.

СК РФ по Томской области продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) по факту убийства.

Напомним, в ночь на 8 мая 2020 года на территории базы «Хардикова заимка» охотхозяйства межрегиональной общественной организации охотников и рыболовов «Охотсоюз», расположенной в Томском районе Томской области в окрестностях села Курлек, при тушении пожара были обнаружены тела двух сотрудников базы с огнестрельными ранениями. В результате пожара сгорело 8 строений, расположенных на территории охотхозяйства. Предварительной причиной возгорания определили поджог.

Владелец заимки - Юрий Хардиков, российский предприниматель и политик. Уроженец села Мельниково Томской области. Бывший префект Северного административного округа Москвы в ранге министра Правительства Москвы (2007—2009), почётный энергетик РФ, заслуженный работник РАО «ЕЭС России». Три года провел в ссылке за границей после возбуждения уголовного дела, связанного с конфликтом с компанией «Интеко» Елены Батуриной. Дело было прекращено в связи с отсутствием в действия бывшего префекта состава преступления, арест с имущества и средств, хранящихся на банковских счетах Хардикова, был снят.

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