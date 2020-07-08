В среду в Томской области зарегистрированы 56 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

8 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В среду, 8 июля, в Томской области зарегистрированы 56 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 55 человек, сообщает оперативный штаб Томской области.



Из вновь заболевших COVID-19 у 23 инфекция протекает бессимптомно, у 16 признаки ОРВИ, у 17 человек пневмония. В обсерваторах под Томском находятся 45 человек.



Таким образом, за весь период в Томской области установлены 2717 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 1512 человек, 21 человек скончался.

Напомним, ранее на этой неделе в клинике одного из томских НИИ был выявлен очаг заболеваемости коронавирусом. COVID-19 в ней был установлен почти у 30 человек - среди них как медицинский персонал, так и пациенты. Два отделения клиники были закрыты на карантин, часть заболевших переведены на лечение, пациенты без признаков коронавирусной инфекции были помещены в обсерватор. В конце минувшей недели, 4 июля, в обсерваторах находилось 27 человек.

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