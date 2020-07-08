Ученый ТГУ прокомментировал вспышку бубонной чумы на западе Монголии

8 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Ученый ТГУ прокомментировал вспышку бубонной чумы на западе Монголии. По мнению кандидата биологических наук, сотрудника лаборатории мониторинга биоразнообразия Биологического института (БИ) Томского госуниверситета (ТГУ) Александра Жигалина, она не страшна жителям России. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь».

По словам Жигалина, природные очаги страшной болезни есть и в России — в Туве, на Алтае и Кавказе: «Пару лет назад была вспышка чумы на Алтае, несколько человек заболело, но смертельных исходов не было. Сейчас какой-то большой опасности чума не представляет. У нас достаточно станций около очагов, которые ежегодно проводят исследование переносчиков».

Он поясняет - в силу того, что чума была актуальной инфекцией для СССР, в стране еще в те годы была налажена работа противочумных институтов и станций, в результате исследований, отлажен протокол реагирования на вспышку заболевания. Так, в случае диагностирования чумы объявляется карантин, вакцинация жителей, больной изолируется и лечится эффективными антибиотиками, которые позволяют свести смертность к минимуму.

По его словам, НИИ соответствующего профиля до сих пор успешно работают в России, в частности, есть ряд учреждений на Алтае, Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока и др.

В тоже время, Жигалин подчеркнул, что поездки в места, где зафиксированы вспышки заболевания, требуют соответствующих мер предосторожности. В первую очередь, это отсутствие контактов с дикими животными: «Местные жители заболевают при употреблении мяса из-за недостаточно хорошей термической обработки, при обработке шкур через порез на руке» - пояснил он. По словам ученого, на территориях, где нет переносчиков, вероятность вспышки крайне мала и возможна только при переносе ее от заболевшего человека к здоровому.

Напомним, на этой неделе китайские СМИ сообщили об очередном случае заражения бубонной чумой на западе Монголии в аймаке Баян-Улгий. До этого сообщалось о двух случаях заражения на западе Монголии и об одном — в районе Внутренняя Монголия на севере Китая. В связи с этим власти Тувы рекомендовали местным жителям не есть мясо сурков и верблюдов из-за угрозы заражения чумой.

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