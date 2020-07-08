«Томское пиво» может снизить в 2020-м году продажи пива и сохранить сбыт безалкогольной продукции

8 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

ОАО «Томское пиво» в 2020 году планирует отгрузить не менее 75% от объема пива, реализованного в 2019 году, а также сохранить продажи безалкогольных напитков на уровне прошлого года, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на отчет компании.

В 2019 году общество отгрузило 14,564 млн дал пива. По сравнению с 2018 годом этот показатель снизился на 5%. Доля рынка «Томского пива» снизилась незначительно (на 0,07 процентных пункта) — до 1,9%.

При этом компания реализовала планы по увеличению продаж безалкогольных напитков. В 2019 году «Томское пиво» отгрузило 4,6 млн дал такой продукции, что на 1,7% больше, чем в 2018 году.

Основной объем продукции был реализован в Томской области, а также в Кемеровской и Новосибирской областях и в Красноярском крае. Завод экспортировал напитки в другие регионы РФ, а также за рубеж: в Казахстан, Китай и Монголию.

«Основные задачи на 2020 год: пиво — объемы реализации не менее 75% достигнутого результата 2019 года; безалкогольные напитки — сохранение объема продаж на уровне 2019 года», — говорится в отчете.

Впервые «Томское пиво» не публикует точные планы по отгрузке продукции. В компании отказались уточнить данные показатели.

Томский пивоваренный завод (с 1995 года — ОАО «Томское пиво») выпускает пиво и безалкогольную продукцию. По данным компании, семье мэра Томска Ивана Кляйна принадлежит 90,85% акций предприятия, в том числе, И.Кляйну — 51,02% (акции находятся в доверительном управлении его супруги, гендиректора Галины Кляйн), самой Г.Кляйн — 9,83%; еще по 10% принадлежат их дочерям Марии, Наталье и Светлане.

Тэги/темы: