Открытый курс ТГУ по планированию карьеры на Coursera попал в топ-20 самых популярных в мире

Томский Обзор / Фото: 8 июля 2020 // Фото: freepik.com

Массовый открытый онлайн-курс (МООК) ТГУ «Career planning: resume/CV, cover letter, interview» вошел в двадцатку самых популярных в мире МООКов июля по версии портала Class Central. Онлайн-курс создан Центром разработки и сопровождения онлайн-курсов ИДО ТГУ и запущен в июне этого года на платформе Coursera, сообщает пресс-служба вуза.

Международный портал Class Central объединяет все крупные образовательные платформы, на которых публикуются МООКи. В топ-20 курсов июля Россия представлена двумя МООКами – Санкт-Петербургского госуниверситета («Японский для начинающих») и ТГУ.

Автор томского курса — Петр Митчелл, профессор факультета иностранных языков ТГУ. Дипломированный лингвист, в возрасте 34 лет он стал самым молодым членом Королевского института лингвистов (Великобритания). Митчелл - выпускник Даремского университета, третьего по старшинству в Англии после Оксфорда и Кембриджа. Он имеет докторскую степень в области образования Университета Дерби, а также дипломы выпускника факультета психологии и факультета иностранных языков Томского государственного университета. В 2019 году Митчелл основал кафедру перевода и языковой коммуникации ТГУ.

МООК по планированию карьеры будет интересен тем, кто планирует найти работу в англоговорящей стране или в международной компании, использующей английский язык для коммуникации. Слушатели узнают, как подобрать идеальную вакансию; составить резюме, ориентированное на вакансию мечты; правильно написать сопроводительное письмо и подготовиться к успешному собеседованию.

– После прохождения онлайн-курса вы узнаете, как выделиться из толпы, произвести отличное впечатление и подчеркнуть свои сильные стороны. И заодно попрактикуете английский язык, – отмечает Петр Митчелл.

На платформе Coursera онлайн-курс Петра Митчелла получает самые высокие оценки. Его средний балл – 4,9 из 5 возможных. За неполный месяц с момента запуска на курс записались уже более 2600 человек. Основная аудитория – молодые слушатели от 18 до 35 лет.

«Зарубежное резюме отличается от резюме в России. Поэтому довольно сложно найти квалифицированный источник, чтобы научиться писать подходящее, краткое и информативное CV. Более того, эксклюзивность информации, представленной в курсе, делает эти знания полезными как в личных, так и в образовательных целях. А еще это огромный словарный запас! Довольно сложно находить соответствующие термины и выражения в Интернете. Помимо структуры резюме, курс также предоставляет информацию об аспектах поведения: чего работодатели ждут от вас и как отвечать на сложные вопросы» – пишет один из слушателей онлайн-курса.

Приступить к обучению на МООК «Career planning: resume/CV, cover letter, interview» можно в любой день.

Портал Class Central формирует ежегодные и ежемесячные рейтинги онлайн-курсов, которые пользуются максимальной популярностью среди слушателей во всем мире. В июльском рейтинге в основном представлены курсы платформы Coursera. Среди организаций, в которых работают создатели МООКов, – Роттердамский университет Эразма, вузы США, Гонконгский, Копенгагенский, Барселонский и другие зарубежные университеты. Тематически курсы в рейтинге охватывают огромный спектр – от пения популярной музыки и озвучки обучающих материалов до маркетингового анализа, дата сайенс и трансформации глобальной продовольственной системы.

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