Проект «Раскрась Томск» начал работы на фасадах деревянных зданий в историческом районе города

8 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Анна Подорова

Участники инициативы «Раскрась Томск» начали работы на фасадах деревянных зданий в историческом районе города. В этом сезоне в планах проекта приведение в порядок трех домов: двух одноэтажных зданий по ул. Красноармейская, 58 и 74 и выявленного объекта культурного наследия по адресу ул. Карташова, 32/1.

Дом на Карташова, 32/1 Фото: Анна Подорова

«Объекты мы выбирали в районе Красноармейской, так как в прошлом году мы уже делали там два дома, и хотелось создать законченную „картинку“», — рассказала «Томскому Обзору» куратор проекта «Раскрась Томск» Анна Подорова.

Обновление фасадов зданий проходит в два этапа: сначала студенческие отряды ТГАСУ подготавливают поверхности, убирают старую краску и шлифуют поверхность, затем волонтеры подключаются к покраске здания. «Паспорта фасадов разрабатывались отдельно, также со студентами ТГАСУ. Сейчас они утверждаются», — пояснила куратор проекта.

Волонтёры отправляются на работы предварительно подготовленными: они проходят специальные онлайн-курсы и инструктаж по технике безопасности, работают не более 4 часов в день. «Жители помогают, кормят работников: „первое, второе и компот“. Это очень приятно!» — рассказывает Анна.

Работы на доме на Красноармейской Фото: Анна Подорова

Пока информации о новых объектах, которыми планирует заниматься «Раскрась Томск», нет — по словам Подоровой, планы корректируются из-за эпидемиологического положения в городе. Главное условие для отбора зданий под покраску — работоспособное состояние дома и согласие собственников на начало работ.

Дом на Красноармейской, участник 2 сезона работ Фото: Анна Подорова

«Раскрась Томск» — проект, который был запущен в городе в 2019-м году и за первый сезон привлек к работам более 50 волонтёров.

Создан молодыми томскими архитекторами в рамках программы «Волонтеры культуры» для формирования комфортной городской среды в историко-культурном аспекте. «Мы, как архитекторы, знаем как городская среда влияет на людей. А в Томске исторические здания являются большой частью нашей с вами повседневной жизни. Однако не все собственники и жильцы таких домов компетентны, заинтересованы и имеют возможность ухаживать за своими домами. Поэтому наша цель - привести в порядок фасады таких домов, чтобы всем нам стало приятно проводить время рядом с такой застройкой. Кроме того, мы хотим показать, что каждый из нас ответственен за эстетику города!» - говорят о своей работе участники проекта.

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