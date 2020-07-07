Из-за ремонта трамвайных путей на Лебедева для томичей устроят временную пешеходную дорожку

7 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

С 8 по 15 июля будет проводиться ремонт трамвайных путей по ул. Лебедева перед пересечением с пр. Комсомольским со стороны ул. Киевской. Как сообщает пресс-служба мэрии, для горожан на время ремонта будет сооружена временная пешеходная дорожка из гравия.

Напомним, работы на трамвайных путях на ул.Лебедева стартовали в начале июня этого года. Тогда бригадыприступили к разборке существующих трамвайных путей и их замене на новые. В нормативное состояние в рамках проекта приводятся 1194 метра одиночного пути и переезды на пересечениях ул. Лебедева и Киевской, построенные в 1967 году.

Из-за ремонта на путях по ул. Лебедева до 31 июля закрыто движение трамваев маршрутов № 3 «Восточная — пл. Батенькова» и 5 «пл. Южная — пл. Батенькова».

Поэтапная замена трамвайных путей ведется в соответствии с трехлетним планом. В минувшем году были отремонтированы трамвайные пути на ул. Советской, в будущем рассматривается возможность ремонта путей на пр. Кирова.

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