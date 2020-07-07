Ученые томского Политеха предлагают бороться с неприятным запахом от биоотходов с помощью микроводорослей

Ученые томского Политеха предложили свой вариант борьбы с неприятным запахом от биоотходов, сообщает пресс-служба вуза.

«Отходы предприятий сельского хозяйства, животноводства и птицеводства могут вызывать появление неприятного запаха, биологическое заражение почвы и другие вредные последствия. Отходы хранятся в твердом, а также жидком виде — в так называемых иловых отстойниках, которые и становятся источником сильного неприятного запаха и испарений. Мы предлагаем комплекс мер по борьбе с этими проблемами», — рассказывает директор Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев.

Для жидких отходов предлагается использовать хлореллу: «В рыбохозяйственных комплексах ее достаточно часто применяют для очистки прудов, особенно тех, где выращивают рыбу. У нас есть богатый опыт промышленного производства микроводорослей, в том числе и хлореллы. В лабораторных условиях уже проведены эксперименты, подтвердившие эффективность хлореллы для очистки водоемов, загрязненных в том числе биоотходами». Еще одно средство для решения этой задачи - обычная ряска, которая быстро растет и, по словам политехников, достаточно эффективно очищает пруды и озера.

Для твердых биоотходов политехники предлагают использовать опытно-промышленную биоэнергетическую установку для их переработки в биогаз и биоудобрения. Примененные при ее разработке методы позволяют ускорить процесс метаногенеза до пяти раз, повысить производительность процесса и объемы выхода биогаза.

Ученые ТПУ, по словам Алексея Яковлева, готовы предложить свои технологии промышленным партнерам, особенно предприятиям аграрной отрасли, и масштабировать их под нужды потенциальных заказчиков.

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