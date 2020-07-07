В Томской области зарегистрированы 53 новых случая заболевания коронавирусом, один человек умер

7 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томской области зарегистрированы 53 новых случая заболевания коронавирусом, 54 человека выздоровели, один умер. Из вновь заболевших COVID-19 у 29-ти инфекция протекает бессимптомно, у 14-ти признаки ОРВИ, у 12-ти пневмония. В обсерваторах находятся 43 человека, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев прокомментировал смерть от коронавируса:

«Умерший входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. В анамнезе пациента — сердечно-сосудистая недостаточность, инфаркт, ишемическая болезнь сердца. Коронавирусная инфекция осложнялась тяжелой формой пневмонии».

Таким образом, в Томской области за весь период установлен 2661 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 1457 человек, умерших 21. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,11.

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