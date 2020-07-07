Возобновлены регулярные рейсы Иркутск ‑ Томск ‑ Тюмень

7 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: ИркАэро

Возобновлены регулярные рейсы Иркутск ‑ Томск ‑ Тюмень. Они будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям из аэропорта «Томск», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Рейс включен в перечень субсидируемых маршрутов, финансирование ведется из федерального бюджета. Стоимость билета в одну сторону составит: Томск ‑ Иркутск — от 4850 рублей, Томск ‑ Тюмень — от 4650 рублей. Направление Иркутск ‑ Томск — Тюмень - одно из девяти, которые полностью субсидирует федеральный бюджет. Первый рейс, состоявшийся 5 июля, показал востребованность — из Томска в Тюмень вылетели 47 человек, в Иркутск — 64, отмечается в сообщении.

Авиакомпания «ИрАэро» выполняет еженедельные рейсы по направлению Иркутск ‑ Томск ‑ Тюмень на самолетах «Сухой Суперджет ‑ 100» вместимостью до 100 пассажиров. Рекомендации Роспотребнадзора и Росавиации авиакомпания выполняет в полном объёме. Каждый самолёт проходит специальную обработку, всем пассажирам предоставляются маски и перчатки. На сайте авиакомпании уточняется, что пассажиры могут быть не приняты к перевозке, если температура их тела составляет 37 градусов и более, а также в случае, если у пассажира отсутствуют индивидуальные средства защиты - маска и перчатки.

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